Due milioni al lago di Chiusi Parte la riqualificazione | Risultato atteso da anni
Parte ufficialmente la riqualificazione del lago di Chiusi, un intervento da oltre 2 milioni di euro che da anni i residenti aspettavano. Si tratta di un restyling che coinvolge la riqualificazione delle casse di colmata, il contrasto all’erosione delle sponde e la ricostruzione del canneto. In più, ci sono lavori per contenere le specie di fauna alloctona, la costruzione di nuove opere fognarie che collegano al depuratore e la realizzazione di servizi pubblici utili all’area. Un intervento concreto, che mira a restituire al lago
Un "restyling" del lago di Chiusi per un costo complessivo di oltre 2 milioni di euro: riqualificazione delle casse di colmata, contrasto all’erosione delle sponde, ricostruzione del canneto, contenimento della fauna alloctona, costruzione delle opere fognarie verso il depuratore e realizzazione dei servizi pubblici a supporto dell’area. E’ quanto è emerso ieri a Chiusi nel corso della conferenza pubblica promossa dall’amministrazione comunale e svoltasi presso l’auditorium La Villetta, alla quale hanno partecipato esperti e tecnici assieme al sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini, al presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Edo Zacchei e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
