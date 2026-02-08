Droga nascosta nei bagni e nel perimetro della scuola sequestro durante i controlli dell' unità cinofila

Gli agenti dell’unità cinofila hanno scoperto droga nascosta nei bagni e nel perimetro esterno di una scuola. I cani hanno fiutato le sostanze tra i sanitari e nei dintorni dell’edificio, dove alcuni studenti avevano cercato di nascondere lo stupefacente. I controlli sono stati intensi e hanno portato al sequestro di varie quantità di droga.

Droga nascosta tra i sanitari dei bagni e mimetizzata nel perimetro esterno dell'edificio, nel tentativo di sfuggire ai controlli. È quanto emerso nei giorni scorsi in un istituto scolastico di Mirandola, dove l’Unità Cinofila della Polizia Locale ha effettuato un’attività di ispezione mirata.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Droga Scuola Polizia Locale e Unità Cinofila di Prato impegnate nei controlli antidroga a Castiglion Fiorentino La Polizia Locale di Castiglion Fiorentino ha avviato un’operazione antidroga con l’aiuto dell’Unità Cinofila di Prato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Droga Scuola Argomenti discussi: Droga nascosta nei bagni e nel perimetro della scuola, sequestro durante i controlli dell'unità cinofila; Il fiuto dei cani scova la droga nei bagni della scuola; Controlli con i cani antidroga fuori dall'istituto Fermi di Arona; Gioia Tauro (RC): maxi sequestro di droga e materiale esplosivo. Scoperta una stanza segreta nascosta dietro il bagno. Il fiuto dei cani scova la droga nei bagni della scuolaUn notevole quantitativi di sostanze stupefacenti, principalmente hashish, pari ad una sessantina di dosi di vendita che al ... ilrestodelcarlino.it Droga e coltello sequestrati in una scuola superiore di Battipaglia: tre studenti nei guaiBattipaglia – Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per garantire ambienti scolastici protetti e contrastare il fenomeno dello spaccio e del ... cronachedellacampania.it La droga era nascosta in uno sportello, in un’intercapedine dietro il pannello rimovibile facebook Carcere Ascoli, intercettata droga per un detenuto nascosta in carne macinata. E' stata scovata dagli agenti della penitenziaria #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.