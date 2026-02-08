Questa mattina le montagne hanno risposto con violenza. Una valanga improvvisa ha travolto cinque italiani che stavano scendendo in freeride. Il boato sordo e il rumore della neve che si stacca hanno preso tutti di sorpresa. Ora si cerca tra i cumuli di ghiaccio e neve, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta per trovare eventuali superstiti.

Il boato sordo della montagna che si spacca è un suono che non si dimentica, un fremito che risale dalle suole degli scarponi fino al petto, trasformando in un istante la quiete della neve fresca in un muro bianco e inarrestabile. Cinque sagome, minuscole di fronte all'imponenza del pendio, si sono ritrovate improvvisamente prigioniere di un abbraccio gelido e violento. Per uno di loro, il mondo si è fatto improvvisamente buio e silenzioso, sepolto sotto metri di coltre nevosa, mentre i compagni, sospesi tra il terrore e l'adrenalina, iniziavano una lotta contro il tempo scandita solo dai segnali elettronici e dal respiro affannato nel gelo.

© Thesocialpost.it - Dramma sulla neve, valanga improvvisa travolge cinque italiani

Questa mattina una valanga ha travolto un gruppo di sciatori a Solda, in Alto Adige.

Una valanga ha travolto tre scialpinisti sulla montagna di Meriggio, sopra Albosaggia.

