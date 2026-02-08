Dramma sulla neve valanga improvvisa travolge cinque italiani
Questa mattina le montagne hanno risposto con violenza. Una valanga improvvisa ha travolto cinque italiani che stavano scendendo in freeride. Il boato sordo e il rumore della neve che si stacca hanno preso tutti di sorpresa. Ora si cerca tra i cumuli di ghiaccio e neve, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta per trovare eventuali superstiti.
Il boato sordo della montagna che si spacca è un suono che non si dimentica, un fremito che risale dalle suole degli scarponi fino al petto, trasformando in un istante la quiete della neve fresca in un muro bianco e inarrestabile. Cinque sagome, minuscole di fronte all’imponenza del pendio, si sono ritrovate improvvisamente prigioniere di un abbraccio gelido e violento. Per uno di loro, il mondo si è fatto improvvisamente buio e silenzioso, sepolto sotto metri di coltre nevosa, mentre i compagni, sospesi tra il terrore e l’adrenalina, iniziavano una lotta contro il tempo scandita solo dai segnali elettronici e dal respiro affannato nel gelo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondimenti su Valanga Improvvisa
Valanga improvvisa travolge gruppo di sciatori a Solda: almeno due morti in Alto Adige
Questa mattina una valanga ha travolto un gruppo di sciatori a Solda, in Alto Adige.
Valtellina, valanga di neve travolge 3 scialpinisti: un morto e un disperso
Una valanga ha travolto tre scialpinisti sulla montagna di Meriggio, sopra Albosaggia.
Ultime notizie su Valanga Improvvisa
Argomenti discussi: Dramma in montagna (FOTO), una valanga travolge un gruppo di scialpinisti: due morti e un ferito. Soccorso in quota anche per un altro distacco; Valanga al confine fra Udine e Belluno: la vittima è un vigile del fuoco; Tragedia sulla Marmolada, travolto da valanga muore sciatore di Romano; Valanga improvvisa travolge gruppo di sciatori a Solda: due morti in Alto Adige.
Tragedia in montagna, una valanga travolge persone in Valtellina: drammatico bilancioGiornata drammatica sulle Alpi: una valanga travolge persone in Valtellina, mentre altri sci-alpinisti rimangono coinvolti in slavine tra Trentino e Valle d’Aosta. Interventi immediati di soccorso. notizie.it
Dramma in montagna (FOTO), una valanga travolge un gruppo di scialpinisti: due morti e un ferito. Soccorso in quota anche per un altro distaccoSOLDA. Due morti e un ferito. Questo il terribile bilancio delle due valanghe che si sono staccate sulle montagne altoatesine (Qui articolo). Il dramma si è consumato intorno alle 13.30 di oggi, giove ... ildolomiti.it
Due le valanghe che si sono staccate sulle montagne altoatesine. Drammatico il bilancio con due morti e un ferito nel distacco di neve agli oltre 3 mila metri di Cima Beltovo Posteriore. FOTO ALL'INTERNO Leggi l’articolo tinyurl.com/4c33ywz9 facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.