Dramma a Scalea | Francesca Nepita muore a Lagonegro dopo il parto indagini in corso

Una donna di 30 anni, Francesca Nepita, è morta questa mattina all’ospedale di Lagonegro, pochi giorni dopo aver dato alla luce un bambino. La morte improvvisa ha lasciato senza parole amici e familiari. Le indagini sono appena partite per chiarire cosa sia successo in quei momenti.

Cosa è successo a Lagonegro? La morte improvvisa di Francesca Nepita. Una tragedia che ha scosso l'intera Basilicata e la vicina Calabria si è consumata questa mattina all'ospedale di Lagonegro. Francesca Nepita, 36 anni, originaria di Scalea (Cosenza), madre di tre figli, è morta poco dopo aver dato alla luce la sua bambina. Secondo quanto riportato dai Carabinieri della Compagnia di Lagonegro, coordinati dalla Procura locale, la donna avrebbe avuto un'emorragia improvvisa subito dopo il parto. La neonata, invece, è in buone condizioni. Ogni tentativo di salvare Francesca si è rivelato purtroppo vano.

