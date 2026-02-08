I Dragons continuano a volare. Questa volta vincono in trasferta contro Us Livorno e conquistano la loro settima vittoria di fila. La squadra ha giocato bene e si prende tre punti importanti in vista della classifica. I tifosi sono già in fermento, sognando altri traguardi.

Colpaccio dei Dragons che in trasferta battono i diretti concorrenti per l’alta classifica Us Livorno, siglando la loro settima vittoria consecutiva. 71-66 il risultato finale a favore della squadra allenata da coach Edoardo Banchelli. Il primo quarto era stato a pannaggio dei labronici, avanti di 6 alla prima sirena (19-13). Nella seconda mini frazione è iniziata la rimonta pratese, ma l’Us Livorno è riuscita ad andare all’intervallo lungo ancora avanti di 7, avendo chiuso il parziale sul 22-21 a proprio favore. La rimonta dei Dragons, che ricordiamo erano privi del play titolare Riccardo Balducci, costretto a star fuori per un infortunio a una caviglia patito nel match precedente di campionato, è iniziata nel terzo quarto, che capitan Staino e compagni hanno vinto 19-17, ma il sorpasso decisivo si è concretizzato nell’ultimo periodo di gioco, che i Dragons hanno fatto suo con un prepotente 18-8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dragons, c’è il settebello. Che colpaccio a Livorno

I Dragons Prato hanno conquistato una vittoria in trasferta contro Firenze, grazie a un supplementare, ripetendo così quanto avvenuto nella partita d’andata.

I Colpaccio Dragons concludono il 2025 con una vittoria importante a Sansepolcro, un campo finora inespugnato nel campionato.

