Douglas Costa esordio col Chievo da dimenticare | ko 4-1 nel derby Come è andata la sua partita

Douglas Costa ha fatto il suo debutto con il Chievo e non è andata come sperava. La squadra ha perso 4-1 nel derby contro il Verona, e lui ha avuto una partita da dimenticare. Non è riuscito a incidere e il risultato pesante lo ha messo subito sotto pressione.

Douglas Costa, esordio col Chievo da dimenticare: ko 4-1 nel derby. Come è andata la partita del brasiliano ex Juventus. Il ritorno in Italia di Douglas Costa non è coinciso con il finale da favola che i tifosi del Chievo sognavano. L'esordio dell'esterno brasiliano nel campionato di Serie D si è trasformato in un pomeriggio da incubo, segnato dalla pesante sconfitta per 4-1 subita nel derby veronese contro il Caldiero Terme. Una gara subito in salita. Il match ha preso una piega negativa già nella prima mezz'ora. Un errore grossolano in disimpegno di un altro veterano, Daniele Baselli, ha spianato la strada al rigore del vantaggio dei padroni di casa, trasformato da un incontenibile Zerbato.

