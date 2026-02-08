Doppia frana isola Roccalvecce problemi per i soccorsi Frontini | Situazione grave | VIDEO e FOTO

Alle 15 di oggi, i responsabili del Comune sono saliti sulla strada Magugnano, che collega Grotte Santo Stefano a Roccalvecce. Hanno visto di persona i danni provocati dalla doppia frana che ha colpito l’isola. La situazione è grave e rende difficile l’accesso ai soccorsi. I tecnici stanno valutando i danni e cercando di capire come intervenire al più presto.

