Doppia frana isola Roccalvecce problemi per i soccorsi Frontini | Situazione grave | VIDEO e FOTO

Da viterbotoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15 di oggi, i responsabili del Comune sono saliti sulla strada Magugnano, che collega Grotte Santo Stefano a Roccalvecce. Hanno visto di persona i danni provocati dalla doppia frana che ha colpito l’isola. La situazione è grave e rende difficile l’accesso ai soccorsi. I tecnici stanno valutando i danni e cercando di capire come intervenire al più presto.

Un sopralluogo operativo necessario per capire l'entità dello smottamento

