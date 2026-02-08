Dopo l’addio di Vannacci Lega al contrattacco | Vincolo di mandato

Dopo l’addio di Roberto Vannacci, la Lega si muove subito. Il partito di Matteo Salvini propone di cambiare l’articolo 67 della Costituzione, introducendo il vincolo di mandato. Chi lascia il gruppo rischia di decadere automaticamente, un modo per mettere un freno ai traditori interni. La mossa arriva in risposta alla nascita di Futuro Nazionale, fondato proprio dall'ex militare. La battaglia tra i partiti si fa più aspra, e ora si aspetta la risposta di chi si oppone a questa proposta.

Sullo sfondo dello scontro con Roberto Vannacci, che fresco di addio al partito ieri ha ufficialmente fondato Futuro Nazionale, la Lega prepara la sua contromossa e annuncia una "proposta anti-traditori": modificare l’articolo 67 della Costituzione per introdurre il vincolo di mandato e far decadere in automatico chi lascia il suo partito. L’ex generale, che ha fondato Futuro Nazionale, rivendica intanto che "molti" militanti della Lega continuano a seguirlo e lascia intendere che la partita potrebbe allargarsi presto: nei prossimi giorni, assicura, si capirà se tra chi farà il passo ci sarà anche qualche dirigente di primo piano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Lega di Matteo Salvini si muove per mettere un freno ai cambi di partito in Parlamento.

La Lega annuncia una proposta chiara: introdurre un vincolo di mandato per i parlamentari.

Dopo l'addio di Vannacci, Salvini propone la legge anti-traditoriL'addio di Roberto Vannacci e di due deputati a lui vicini, Edoardo Ziello e Rossano Sasso, spinge la Lega a lanciare una proposta di legge 'anti-traditori'. L'obiettivo consiste nel modificare l'arti

