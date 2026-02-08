Will Lewis lascia il suo ruolo di amministratore delegato del Washington Post, poche settimane dopo le polemiche sui licenziamenti decisi dall’azienda. I 300 dipendenti coinvolti hanno scatenato rabbia e malumore, portando alla decisione di Lewis di dimettersi. La notizia arriva in un momento difficile per il quotidiano, che ora si trova a dover gestire le conseguenze di queste scelte e il malcontento interno.

Dopo le polemiche seguite ai 300 licenziamenti al prestigioso quotidiano di proprietà di Jeff Bezos, il ceo del Washington Post, Will Lewis, ha rassegnato le dimissioni. Lewis ha affermato di aver preso questa difficile decisione “per garantire un futuro sostenibile ” al giornale. Era stato assunto da Bezos, all’inizio del 2024, con l’obiettivo di trasformare la testata e porre fine ad anni di perdite finanziarie e calo di lettori. Si è dimesso pochi giorni dopo che l’azienda ha ridotto del 30% il personale, scatenando critiche da parte di dipendenti ed ex dipendenti del Post. Marty Baron, l’acclamato ex direttore del Post, l’ha definita una delle “ giornate più buie nella storia di una delle più grandi testate giornalistiche del mondo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo i licenziamenti voluti da Bezos si dimette il ceo del Washington Post

Approfondimenti su Washington Post

Il ceo del Washington Post, Will Lewis, si dimette dopo le proteste scatenate dai licenziamenti.

Il Washington Post si prepara a un cambio di rotta dopo le dimissioni di Will Lewis, il suo amministratore delegato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Washington Post

Argomenti discussi: Lascia il ceo del Washington Post dopo i licenziamenti voluti da Bezos; Lascia il ceo del Washington Post dopo i licenziamenti voluti da Bezos.

Washington Post, il ceo Will Lewis si dimette dopo i licenziamenti: la nomina ad interim di Jeff D’OnofrioIn un’e-mail inviata allo staff Lewis ha affermato: «È il momento giusto per farmi da parte». Le proteste dopo il licenziamento di quasi un terzo della redazione ... msn.com

Lascia il ceo del Washington Post dopo i licenziamentiIl ceo del Washington Post, Will Lewis, ha rassegnato le dimissioni dopo le polemiche seguite ai circa 300 licenziamenti al prestigioso quotidiano di proprietà di Jeff Bezos. Lo annuncia lo stesso gio ... ansa.it

Si dimette il CEO del Washington Post Will Lewis, editore e Amministratore Delegato del Washington Post, noto giornale statunitense, ha annunciato che lascerà il giornale. L’annuncio arriva dopo che l’azienda ha deciso di licenziare circa 300 persone tra gio facebook

Washington Post, il ceo Lewis si dimette dopo i 300 licenziamenti ilsole24ore.com/art/washington… x.com