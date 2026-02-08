Donatella Rettore | Mi sono sempre buttata senza rete Oggi? Non esco più da sola dopo le 18

Donatella Rettore racconta di aver cambiato abitudini. Prima si buttava senza pensare, ora preferisce non uscire da sola dopo le 18. In tv, durante la sua ospitata a “Da noi… a ruota libera”, ha spiegato di aver imparato a tacere, anche se non le è semplice. La cantante si apre sulla difficoltà di trattenersi e di adattarsi ai nuovi tempi.

Il programma “Da noi. a ruota libera” ospita Donatella Rettore: «Ho imparato a tacere, e non è facile per chi sente il bisogno di dire sempre la verità su ciò che lo circonda. A volte ho capito che questo poteva ferire e ho provato a frenarmi, ma è stato difficile. Essere un’artista libera oggi è complicato: non siamo più liberi neppure di esprimerci, rischiamo di essere fraintesi. Viviamo un momento molto difficile e pericoloso, soprattutto per una donna. Anche se vivo in un Veneto molto protetto, non esco più da sola dopo le 18: tutto può accadere». La cantante, che si definisce «un’antidiva, una persona normale», aggiunge: «Mi sono sempre buttata senza verificare se ci fosse un materasso sotto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Donatella Rettore si apre senza filtri nel salotto di 'Da noi…A ruota libera'.

Questa sera a “Da noi… a ruota libera”, Francesca Fialdini ha intervistato Donatella Rettore.

