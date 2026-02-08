Don Paolo Miraglia | due appuntamenti a Piacenza per riscoprire una storia dimenticata

A Piacenza si tengono due incontri dedicati a Don Paolo Miraglia, sacerdote siciliano che ha lasciato un segno in una storia che molti conoscono poco. Gli eventi vogliono far conoscere meglio il suo ruolo e le vicende che lo hanno coinvolto, ancora oggi di grande attualità.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.