Don Paolo Miraglia | due appuntamenti a Piacenza per riscoprire una storia dimenticata
A Piacenza si tengono due incontri dedicati a Don Paolo Miraglia, sacerdote siciliano che ha lasciato un segno in una storia che molti conoscono poco. Gli eventi vogliono far conoscere meglio il suo ruolo e le vicende che lo hanno coinvolto, ancora oggi di grande attualità.
Due appuntamenti a Piacenza per riscoprire la figura di Don Paolo Miraglia, sacerdote siciliano e protagonista di una vicenda storica complessa e ancora oggi sorprendentemente attuale. Un’occasione per approfondire, attraverso il racconto storico e la visita sul territorio, una pagina poco.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Gli italiani ebrei hanno avuto un ruolo significativo nell'economia italiana, spesso poco conosciuto.
