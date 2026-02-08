Dominik Fischnaller ha conquistato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua prestazione non è stata semplice, e lui stesso ha detto che questa medaglia pesante rappresenta il miglior premio dopo una stagione difficile. Con questa conquista, l’Italia aggiunge un altro tassello al medagliere olimpico di questa manifestazione.

Dominik Fischnaller ha regalato all’Italia l’ultima medaglia (fino a questo momento) della giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il campione altoatesino, al termine delle quattro manche disputate sul budello di Cortina, ha infatti ottenuto un prezioso bronzo, a quattro anni di distanza da quello di Pechino. Per l’azzurro è un risultato grandioso che lo iscrive nell’Olimpo dello slittino. Dopo la quarta discesa, solo i più quotati Max Langenhan e Jonas Mueller sono riusciti ad anticipare l’italiano. Nello specifico, è stato il tedesco a conquistare l’oro olimpico con il crono complessivo di 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dominik Fischnaller: “Medaglia pesante, non è stata una stagione facile ma il bronzo è il miglior premio”

Approfondimenti su Dominik Fischnaller

Domink Fischnaller sale sul podio con il bronzo nello slittino singolo.

Dominik Fischnaller ha iniziato bene le sue gare a Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su Dominik Fischnaller

Slittino, medaglia di bronzo per l’altoatesino Dominik FischnallerL’oro va al tedesco Max Langenhan, protagonista di una prova dominata dall’inizio alla fine e impreziosita anche dal record della pista. Alle sue spalle si piazza Jonas Mueller, secondo dopo una gara ... altoadige.it

DIRETTA DOMINIK FISCHNALLER/ Slittino Olimpiadi 2026: medaglia di bronzo! Oro per Langenhan (8 febbraio)Diretta Dominik Fischnaller finale slittino Olimpiadi 2026: l'azzurro vince la medaglia di bronzo come già accaduto quattro anni fa a Pechino. ilsussidiario.net

Medaglie Italia #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni Dominik Paris Francesca Lollobrigida Sofia Goggia Lucia Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi Riccardo Lorello Dominik Fischnaller x.com