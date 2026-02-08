Dominik Fischnaller bronzo nello slittino | l' Italia nel medagliere ha già 8 medaglie

Dominik Fischnaller sale sul podio con il bronzo nello slittino singolo. Oggi, durante l’ultima manche, si è piazzato terzo e ha portato a casa la sua seconda medaglia olimpica consecutiva, dopo il bronzo di Pechino 2022. L’Italia continua a fare bottino e il medagliere si riempie di medaglie.

Lo slittinista sulla pista "Eugenio Monti" di Cortina ha conquista la sua seconda medaglia olimpica consecutiva in carriera dopo il bronzo di Pechino 2022 Dominik Fischnaller è medaglia di bronzo nello slittino singolo. Oggi domenica 8 febbraio lo slittinista si è piazzato in terza posizione anche nell'ultima manche e ha conquistato la sua seconda medaglia olimpica consecutiva in carriera dopo il bronzo di Pechino 2022. Il tedesco Max Langenhan ha vinto la sua prima medaglia olimpica, l'austriaca Jonas Mueller è medaglia d'argento. Il bronzo di Dominik Fischnaller è l'ottava medaglia per l'Italia a Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Today.it

Dominik Fischnaller torna sul podio dopo quattro anni, conquistando un bronzo nello slittino a Milano Cortina 2026.

Questa mattina la giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 parte con l’Italia già a sette medaglie.

Dominik Fischnaller si conferma sul podio 4 anni dopo: bronzo olimpico nello slittino, Langenhan egemoneArriva un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per il paese ospitante. Dopo due giorni di gara praticamente perfetti Dominik Fischnaller ... oasport.it

Fischnaller fa il bis dopo Pechino e si prende il bronzo nello slittino singolo: ottava medaglia per l’ItaliaDominik Fischnaller si prende la medaglia di bronzo nello slittino anche ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dopo quella di Pechino nel ... fanpage.it

Arriva un altro bronzo per l'Italia, sul terzo gradino del podio dello Slittino con Dominik Fischnaller facebook

Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nello slittino singolo maschile x.com