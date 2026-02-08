Dominik Fischnaller è ormai ad un passo dal podio dopo la terza manche. La sua prova si avvicina molto a quelle delle prime due run, che hanno ricordato molto le performance di Eugenio Monti. Ora aspetta solo l’ultima manche per mettere nel mirino il bronzo.

Lo scenario non cambia, la terza run è praticamente identica alla prima e alla seconda alla Eugenio Monti. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno visto pochi minuti fa la terza discesa del singolo maschile di slittino e praticamente è stata una conferma di quello che avevamo visto nella serata di ieri. Nessuno, se non un ribaltamento, può togliere la medaglia d’oro dal collo di Max Langenhan: il tedesco è clamoroso, ogni tentativo continua a migliorarsi e centra nuovamente il record della pista in 52.705. 2:38.531 la somma dei tre tempi per colui che nell’ultima run che si disputerà tra un’ora dovrà solamente gestire la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dominik Fischnaller ad un passo dal bronzo dopo la terza manche

Dominik Fischnaller apre bene la sua prova alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Dominik Fischnaller si conferma il più rapido nella terza prova del singolo di slittino, portando a casa un risultato che rafforza la sua posizione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

