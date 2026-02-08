Doccia fredda nel PGS maschile alle Olimpiadi | nessuna medaglia italiana Vince ancora Benjamin Karl

La gara di slittino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è conclusa senza medaglie per l’Italia. La delusione è grande, soprattutto perché si trattava della prova più attesa, vista la presenza del quartetto azzurro. Benjamin Karl ha ancora una volta dominato la gara, lasciando gli italiani senza soddisfazioni. Una giornata da dimenticare per il team italiano, che sperava in un risultato diverso.

Difficile nascondersi. Quella odierna è una delusione, anche gigante in casa Italia. Era forse la gara più attesa, visto il quartetto a disposizione, di tutte le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’unica per lo snowboard alpino, il PGS: allo Snow Park di Livigno però gli azzurri, dopo aver monopolizzato le ultime edizioni della Coppa del Mondo e Mondiali, restano fuori dalla lotta per le medaglie. È andato tutto male nel tabellone conclusivo, visto che la mattina si era aperta al meglio con Roland Fischnaller ed Aaron March primo e secondo nelle qualificazioni. La leggenda dello snowboard azzurro non mette la ciliegina sulla torta, arrendendosi ai quarti con il coreano Kim Sangkyum, Tim Mastnak invece batte l’altro altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Doccia fredda nel PGS maschile alle Olimpiadi: nessuna medaglia italiana. Vince ancora Benjamin Karl Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Snowboard, PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dalmasso e Caffont ci regalano una medaglia, doccia fredda al maschile Questa mattina si sono svolti gli eventi di snowboard alle Olimpiadi 2026. Snowboard, Benjamin Karl il principale pericolo per l’Italia nel PGS delle Olimpiadi Domenica 8 febbraio a Livigno si terrà il gigante parallelo maschile di snowboard, una delle gare più attese delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Doccia fredda nel PGS maschile alle Olimpiadi: nessuna medaglia italiana. Vince ancora Benjamin KarlDifficile nascondersi. Quella odierna è una delusione, anche gigante in casa Italia. Era forse la gara più attesa, visto il quartetto a disposizione, di ... oasport.it Torna finalmente disponibile in Italia “Marthe, storia di una prostituta” di Joris-Karl Huysmans, edito da Prehistorica Editore nella sontuosa traduzione di Filippo D’Angelo, che impreziosisce l’edizione con una postfazione d’autore. In libreria dal 30 gennaio. Orf facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.