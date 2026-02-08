Disney+ le uscite di febbraio | Love Story | John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette Paradise e The Muppet Show

Disney+ presenta le novità di febbraio 2026. Tra i titoli in arrivo ci sono il film “Love Story” su John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, la seconda stagione di “Paradise” e la serie “Ella McCay perfettamente imperfetta” con Emma Mackey e Jamie Lee Curtis. Molti fan aspettano con curiosità queste nuove uscite.

Disney+, tra le uscite di febbraio 2026 ci sono Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la seconda stagione di Paradise ed Ella McCay perfettamente imperfetta con un supercast formato da Emma Mackey e Jamie Lee Curtis. Tra le novità in arrivo su Disney+ ( qui il sito internet ufficiale ) nel mese di febbraio 2026 ci sono ci sono Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la seconda stagione di Paradise, Ella McCay perfettamente imperfetta con un supercast formato da Emma Mackey e Jamie Lee Curtis, la ventitreesima stagione de I Griffin e The Muppet Show con Sabrina Carpenter. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Su Disney+ a febbraio arriva il film "Love Story: John F.

Disney+ ha annunciato che il documentario

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette sarà disponibile dal 13 Febbraio in esclusiva su #DisneyPlus. x.com