Disney+ le uscite di febbraio | Love Story | John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette Paradise e The Muppet Show

Da spettacolo.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Disney+ presenta le novità di febbraio 2026. Tra i titoli in arrivo ci sono il film “Love Story” su John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, la seconda stagione di “Paradise” e la serie “Ella McCay perfettamente imperfetta” con Emma Mackey e Jamie Lee Curtis. Molti fan aspettano con curiosità queste nuove uscite.

Disney+, tra le uscite di febbraio 2026 ci sono  Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la seconda stagione di Paradise ed  Ella McCay perfettamente imperfetta con un supercast formato da Emma Mackey e Jamie Lee Curtis. Tra le novità in arrivo su Disney+  ( qui il sito internet ufficiale ) nel mese di febbraio 2026 ci sono ci sono  Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la seconda stagione di Paradise,  Ella McCay perfettamente imperfetta con un supercast formato da Emma Mackey e Jamie Lee Curtis, la ventitreesima stagione de  I Griffin e  The Muppet Show con  Sabrina Carpenter. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

