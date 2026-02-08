Disinnescato un ordigno della Seconda guerra mondiale nel Bolognese | le immagini

Questa mattina a Rastignano, nel comune di Pianoro, è stato disinnescato un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale. L’operazione si è conclusa alle 12, senza problemi, e le strade sono state liberate subito dopo. La zona era stata evacuata in anticipo per garantire la sicurezza di residenti e forze specializzate. Ora si attende che gli artificieri completino le operazioni e che tutto torni alla normalità.

È stato disinnescato, alle 12, un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale a Rastignano, comune di Pianoro nel Bolognese. Le operazioni sono state completate dai genieri dell’Esercito del reggimento del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. L’ordigno, del peso complessivo di circa 45 chili, di cui 26 di tritolo, era stato trovato in pessime condizioni di conservazione. Le operazioni di bonifica sono state coordinate dalla prefettura di Bologna e dal Comando territoriale Nord dell’esercito di Padova con il supporto delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della Croce Rossa italiana, dell’Asl, della Protezione Civile e del comune di Pianoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Disinnescato un ordigno della Seconda guerra mondiale nel Bolognese:le immagini Approfondimenti su Rastignano Ordigno Ordigno della Seconda Guerra Mondiale sul Monte Castellare: al via le operazioni di bonifica Questo mercoledì 14 gennaio, a San Giuliano Terme, prenderanno il via le operazioni di bonifica di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto sul Monte Castellare. Ordigno bellico inesploso in via Commerciale: risaliva alla Seconda guerra mondiale Questa mattina, un residente di via Commerciale ha rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda guerra mondiale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Rastignano Ordigno Argomenti discussi: MIGLIANICO: DISINNESCATO E PORTATO VIA L'ORDIGNO BELLICO. I RESIDENTI RIENTRANO NELLE CASE; Ordigno disinnescato tra Rimini e Riccione, ritardi sulla linea Adriatica; Arriva in ospedale con bomba della prima guerra mondiale nel retto: per operarlo servono gli artificieri; Va in ospedale con un ordigno della prima guerra mondiale nel retto. Disinnescato un ordigno della Seconda guerra mondiale nel BologneseÈ stato disinnescato, alle 12, un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale a Restignano, comune di Pianoro nel Bolognese. Le operazioni sono state completate dai genieri dell'Esercito de ... ansa.it Bomba a Pianoro: ordigno disinnescato e fatto brillare, il videoEvacuate 600 persone, poi rientrate a casa. L’ordigno, un residuato bellico di 45 chili con circa 26 chili di tritolo, era stato trovato in un cantiere edile ed è stato fatto esplodere in una cava ... ilrestodelcarlino.it Disinnescato un ordigno della Seconda guerra mondiale nel Bolognese. A Pianoro, per le operazioni disposto anche lo stop dei treni con Bologna #ANSA x.com Disinnescato ordigno bellico Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #newssicilia #telegiornale #sicily facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.