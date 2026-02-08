Disegno con modello dal vero
A febbraio, due incontri di disegno con modello dal vero si terranno presso ART Studio. Il primo è previsto domenica 22 febbraio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esercitarsi dal vero con un modello dal vivo.
A febbraio ci saranno due incontri di disegno con modello dal vero presso ART Studio viapartua.domenica 22 febbraio; 10.30 -11.45 (posa fissaritratto);modello maschilesabato 28 febbraio; 10.30 - 12.20 (posa breve); modella femminileUn'ottima opportunità per stimolare la propria creatività.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
