Discesa femminile Calderoli | Sofia Goggia? È l’Atalanta delle nevi

Roberto Calderoli si è complimentato con Sofia Goggia dopo il suo bronzo a Cortina. Il senatore bergamasco ha detto che la campionessa è come l’Atalanta delle nevi, un paragone che mette in risalto la sua grinta e determinazione. La discesa femminile si è conclusa con un risultato importante, e Calderoli ha voluto sottolineare il successo di Goggia con parole semplici e dirette.

In una nota, il senatore bergamasco Roberto Calderoli ha rivolto i suoi complimenti a Sofia Goggia per il bronzo conquistato domenica 8 febbraio a Cortina. “Da concittadino bergamasco e da italiano rivolgo i miei complimenti alla nostra Sofia Goggia, autentico monumento dello sport nazionale – scrive Calderoli – capace di vincere tre medaglie consecutive nella discesa libera in tre Olimpiadi, salendo su tutti i gradini del podio, prima nel 2018, seconda nel 2022 e splendida terza oggi a Cortina, nei Giochi di casa nostra”. Il senatore ha voluto anche sottolineare i sacrifici affrontati dalla campionessa: gravissimi infortuni, interventi chirurgici e lunghe riabilitazioni che avrebbero fermato chiunque.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina si conclude con una medaglia di bronzo per Sofia Goggia.

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina.

