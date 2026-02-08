Diritto a divertirsi sempre assieme alla sicurezza sindaca e comandante incontrano i titolari dei locali

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, e il comandante della polizia municipale, Francesco Passaretti, hanno incontrato i titolari dei locali notturni della città. L’obiettivo era parlare di sicurezza, ma anche di come garantire il divertimento ai giovani. Durante l’incontro, si è parlato di regole chiare e di controlli più severi per evitare problemi. I gestori hanno ascoltato le proposte e si sono impegnati a collaborare per rendere le serate più sicure senza rinunciare al divertimento.

Il tema della sicurezza nei locali fiorentini è stato al centro di un incontro che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio tra la sindaca Sara Funaro, il comandante della polizia municipale Francesco Passaretti e i titolari di discoteche, attività di pubblico spettacolo con.

