Dipiazza vs Cisint | Comunità islamica integrata da secoli ha il mio rispetto e conforto

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, torna a parlare della collega europarlamentare Cisint e del suo intervento sulla moschea in città. Dopo la notizia filtrata dal Comune, Dipiazza ha detto che Trieste non ha bisogno di Cisint. Ha anche ricordato che la comunità islamica locale è presente da secoli e che merita rispetto e conforto. La polemica tra i due prosegue, mentre si aspetta di capire come si evolveranno le prossime mosse politiche.

"Trieste non ha bisogno di una come Cisint". Lo dichiara il sindaco Roberto Dipiazza a Il Piccolo, dopo che al quotidiano locale era filtrata la notizia – anticipata tre mesi fa – che l'europarlamentare aveva fatto un accesso civico in Comune per verificare la regolarità di una moschea. A dirlo è Akram Omar, presidente del Centro culturale islamico, con cui abbiamo parlato per il caso mediatico scoppiato con la richiesta di accesso agli atti comunali di Anna Cisint. L'ex sindaca di monfalcone cerca irregolarità urbanistiche nelle moschee cittadine.

