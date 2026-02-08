Stasera alle 19:00 si gioca il big match tra Dinamo Bucarest e Universitatea Craiova, due squadre che lottano per la vetta della Liga I romena. Le formazioni ufficiali sono pronte, e il match promette emozioni. La partita si svolge nel momento più caldo della stagione, con entrambe le squadre che puntano a conquistare punti importanti.

La Liga I romena è giunta al suo 26esimo turno con 3 squadre che si stanno contendendo la vetta e due di queste sono la Dinamo Bucarest e l’Universitatea Craiova impegnate in questo posticipo. I caini rosii hanno perso solo 1 delle ultime 14 partite disputate e vengono da 10 punti fatti in questo 2026. La squadra di Kopic ha la seconda miglior difesa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Dinamo Bucarest-Universitatea Craiova (lunedì 09 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Questa sera alle 19, la Liga I romena torna in campo con il big match tra Dinamo Bucarest e Universitatea Craiova.

