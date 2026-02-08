Digital gap nella Bergamasca solo il 34% degli over 85 usa il pc

A Bergamasca, solo il 34% delle persone over 85 usa il computer. Secondo i dati di Fnp Bergamo, il 72% degli anziani non possiede nemmeno un indirizzo email. Per accedere ai servizi digitali come Spid, Cie e Fse, spesso bisogna affidarsi a un parente. Chi non ha qualcuno vicino rischia di rimanere isolato.

IL DIVARIO. I dati di Fnp Bergamo: il 72% degli anziani non ha l’indirizzo email. Spid, Cie, Fse, oggi si deve passare da qui: «O c’è un parente, o si resta isolati». Spid, Cie, Fse, Cns, login, Otp. Il dizionario dei tempi moderni è zeppo di acronimi e inglesismi, e sono indispensabili per orientarsi tra Pubblica amministrazione e sanità. Il punto, però, è che non tutti padroneggiano questa grammatica: e così la digitalizzazione, anziché essere un aiuto per il cittadino, rischia di essere un ostacolo che esclude i più fragili o i più anziani. Insomma, forse c’è chi preferiva fare la fila allo sportello anziché restare spaesato di fronte al pc. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

