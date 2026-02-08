Dietro il gol di Lameck Banda | il bacio di Di Francesco la punizione il soprannome Giuseppe Quel rosso? Dimenticato

Prima di entrare in campo, Lameck Banda ha ricevuto un abbraccio da Eusebio Di Francesco, che l’ha avvicinato poco prima del calcio d’inizio. Quando è arrivato il suo momento, il ragazzo ha deciso di fare la differenza: ha segnato il gol decisivo, sfruttando una punizione ben piazzata. Il tecnico gli ha anche dedicato un bacio, mentre il pubblico ha festeggiato con entusiasmo. Sul campo, Banda si è fatto chiamare anche Giuseppe, un soprannome che lo accompagna da tempo. E poi, c’è stata quella scena con

Poco prima che Lameck Banda entrasse in campo al 23' del secondo tempo, in un Lecce-Udinese che prendeva i binari del pareggio, Eusebio Di Francesco lo ha stretto a sè, lo ha chiamato, coccolato, gli ha persino dato un bacio sulla fronte. Sembrava voler dire: vai e decidi. Detto, fatto: al 45' il gol su calcio di punizione che vale tre punti pesantissimi per i giallorossi. Un gol pesante, come gli altri due. Un gol che vale. Scorri le slides "Giuseppe Banda" Virale sui social l'esultanza dello stadio all'urlo dello speaker: "Ha segnato con il numero 19, Giuseppe.Banda!". Ma Banda si chiama Lameck.

