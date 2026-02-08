Dietro Epstein un’élite marcia e disonesta Un sistema di potere tutto occidentale

Dietro le accuse a Epstein si nasconde un mondo di potere e corruzione. Un sistema che coinvolge un’élite di persone influenti, che si muovono nell’ombra e spesso sfuggono alla giustizia. Qualcuno racconta che i ricchi e i potenti vivono in un “ghetto” di privilegi, lontano dagli occhi di tutti. Questa realtà solleva domande su quanto sia ancora difficile mettere sotto controllo i grandi patrimoni e le reti occulte che li sostengono.

Anni fa, un banchiere che gestiva i grandi patrimoni mi disse che i ricchi, quelli veri, ed i potenti vivono in un ghetto. Hanno paura di mischiarsi con la gente comune, il loro isolamento non dipende dalla paura di essere bersaglio di delinquenti o pazzi (vedi uccisione di John Lennon) ma di dover interagire con noi. Si fa shopping nelle boutique da soli, nelle ore di chiusura; si vola solo ed esclusivamente con il jet privato e si socializza solo con gente che vive nello stesso ghetto. Nel libro The Hungher Game, i privilegiati vivono nella Capitale sfruttando tutti gli abitanti dei distretti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dietro Epstein un’élite marcia e disonesta. Un sistema di potere tutto occidentale Approfondimenti su Epstein elite Bit 2026: Sicilia Occidentale, un sistema di destinazioni per il turismo tutto l’anno La Sicilia Occidentale si prepara a tornare protagonista al Bit di Milano. Il sistema Epstein: la “luminosa oscurità” del potere globale La vicenda di Jeffrey Epstein, il miliardario accusato di aver gestito un giro di traffico di minori, torna di nuovo sotto i riflettori. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Epstein elite Argomenti discussi: Epstein, una storia di dominio maschile; Fact-checking, l'Europa nei file Epstein: fino a che punto è coinvolta l'élite politica europea; Blog | Dietro Epstein un'élite marcia e disonesta. Un sistema di potere tutto occidentale; La maledizione degli Epstein files e quella ragnatela di rapporti che ha incastrato i potenti. C'è un altro problema nel caso Epstein: il ricatto alle democrazieA emergere è l'immagine di un Occidente stanco, cinico, con élite colte e privilegiate ma svuotate interiormente. Chi guida la società deve essere ... avvenire.it I veri X Files di Epstein sono questi, non solo pedofiliaLo sdegno suscitato dal contenuto di alcuni file delle indagini dell’FBI su Jeffrey Epstein ha concentrato l’attenzione del pubblico soprattutto sull’aspetto più immediatamente scioccante: l’abisso mo ... today.it Questa storia è davvero inquietante! Ed è incredibile che in Italia non se ne parli… abbiamo troppi giornalisti, politici e intellettuali senza spina dorsale! Figuriamoci se hanno il coraggio di dire chi c’era dietro Epstein. ASCOLTA IL VIDEO LINK NEI COMME facebook Continua l'inchiesta di Alessandra Libutti sugli Epstein files. Quella di Jeffrey Epstein non è solo la vicenda di un trafficante di minori che gestiva una cerchia di pedofili altolocati. Dietro c’è molto di più. La sua complessa figura attraversa oltre trent’anni di Stori x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.