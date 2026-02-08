Dieci feriti dopo uno scontro frontale tra auto a Verona

Questa mattina a Verona, vicino a piazzale XXV Aprile, si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Dieci persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I soccorritori sono intervenuti subito per aiutare i feriti e mettere in sicurezza la zona. La polizia sta facendo i rilievi per capire come sia avvenuto l’incidente.

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 8 febbraio, a Verona, nei pressi di piazzale XXV Aprile. L'allarme, secondo quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, è scattato intorno alle ore 9.45 per uno scontro frontale tra due automobili.

