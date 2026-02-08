Devon Hall infortunato | brutta notizia per il Fenerbahce

Il Fenerbahçe annuncia che Devon Hall si è infortunato al ginocchio sinistro. L’ala americana sarà fuori per un po’ di tempo e dovrà sottoporsi a ulteriori controlli. La squadra ora dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti in vista delle prossime partite.

Fenerbahçe Beko'nun basarili oyuncusu Devon Hall'un sol dizindeki agrilari sonrasi yapilan kontrollerde menisküs yirtigi tespit edilmistir. Sporcumuz, planlanan tedavi programi kapsaminda 8 Subat Pazar günü (bugün) Atasehir. pic.twitter.comCgb1bIp7SS La situazione riguarda una lesione al ginocchio sinistro che ha richiesto un intervento chirurgico per Devon Hall. L'atleta, noto anche per l'esperienza maturata con Olimpia Milano, è stato operato con esito positivo e dovrà restare fuori dalle attività per alcuni mesi, seguendo un percorso di recupero pianificato dal club. Durante i controlli di routine è stata riscontrata una lesione al menisco del ginocchio sinistro.

