Decolla il mercato delle auto usate a Viterbo | la più richiesta è la Smart Fortwo

A Viterbo il mercato delle auto usate sta crescendo rapidamente. Con i prezzi delle auto nuove alle stelle, molti viterbesi scelgono di comprare usato. Secondo un report di AutoScout24, nel 2025 la Smart Fortwo è la vettura più richiesta. La domanda aumenta e i concessionari segnalano un boom di vendite di auto usate, soprattutto di questa piccola city car.

Il vertiginoso aumento di prezzi delle auto nuove sta spingendo sempre più viterbesi verso l'usato. A evidenziarlo è il report di AutoScout24, che ha permesso di fotografare il mercato delle auto usate nel Lazio durante il 2025. Ma quali sono gli elementi essenziali che una macchina, anche se usata, deve avere e quali sono le auto preferite degli italiani? Secondo quanto riportato dai dati Aci, Viterbo è quarta nella classifica dei passaggi di proprietà, con 19mila 547 atti, mentre il tasso di crescita rispetto al 2024 è del 3,2%. Un dato significativo che sottolinea la volontà dei viterbesi di guardare all'usato come un'alternativa possibile ed economica.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

A Firenze, il mercato delle auto usate si mantiene stabile.

Il mercato delle auto usate a Forlì-Cesena corre veloce.

