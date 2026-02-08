Nel pomeriggio di oggi, le strade di Lamporecchio si riempiono di colori e suoni. Dalle 14 alle 18, si svolge il primo di quattro appuntamenti dedicati al Carnevale. I carri, ispirati ai temi di ’Amici del Trattore’, sfilano tra la gente, creando un’atmosfera festosa e vivace. La piazza si riempie di famiglie, bambini e appassionati che aspettano con entusiasmo questa tradizione.

Nel pomeriggio, dalle ore 14 alle 18, nelle strade centrali di Lamporecchio si tiene il primo appuntamento di una seri di quattro per festeggiare il Carnevale. Con questa edizione sarà la prima volta che la festa di Carnevale diventa un appuntamento fisso e certo in paese. Questo grazie all’acquisto dei carri da parte dell’associazione ’Amici del Trattore’ (non sarà più necessario chiederli in prestito con tutti i problemi connessi) e all’impegno dell’amministrazione comunale. Saranno organizzate quattro domeniche di festa, colori e allegria dedicate a grandi e piccini, durante le quali ci sarà la parata dei carri di Carnevale, gonfiabili per bambini, brigidini, zucchero filato, crêpes, porchetta e tanto divertimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Debuttano i carri presi da ’Amici del Trattore’

