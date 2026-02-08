De Rossi furioso dopo il ko col Napoli | Il calcio che giocavo io non esiste più

Dopo la sconfitta contro il Napoli, Daniele De Rossi si presenta furioso in sala stampa al Ferraris. L’ex centrocampista del Roma non nasconde l’amarezza e critica il calcio che si gioca oggi, affermando che quello che lui faceva non esiste più. La partita si è conclusa con il Genoa che ha cercato di recuperare, ma il risultato finale ha lasciato De Rossi molto deluso.

L'amarezza di Daniele De Rossi invade la sala stampa del Ferraris dopo il triplice fischio di una sfida che il Genoa sentiva di aver raddrizzato con le unghie. Il tecnico capitolino, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita, ha messo nel mirino la gestione arbitrale del contatto tra Cornet e Vergara, episodio che ha consegnato al Napoli il rigore del definitivo 3-2 proprio allo scadere. Un'analisi, quella dell'allenatore rossoblù, che trascende il singolo episodio per diventare una riflessione profonda sulla metamorfosi del regolamento e sul ruolo sempre più marginale del direttore di gara sul terreno di gioco.

