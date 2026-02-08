DC siciliana indagine su appalti sanitari | Riesame ridimensiona accuse Cirillo parla di accanimento mediatico
La Procura ha aperto un’indagine sugli appalti sanitari in Sicilia, coinvolgendo alcuni esponenti politici. Il Riesame ha ridimensionato le accuse, che ora appaiono meno pesanti rispetto a quanto inizialmente si pensava. Cirillo, uno dei coinvolti, parla di “accanimento” mediatico e difende la propria posizione. La vicenda continua a tenere banco, con molte domande ancora senza risposta.
La Democrazia Cristiana sotto Accusa: Il Riesame e l’Appello di Cirillo contro un “Accanimento” Mediatico. La Democrazia Cristiana siciliana si trova a navigare in acque agitate, con l’ombra di accuse di corruzione che incombe sul partito e sull’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro. La vicenda, giunta a un punto cruciale con la recente decisione del Tribunale del Riesame di Palermo, ha scatenato una reazione forte da parte del dirigente democristiano Stefano Cirillo, che denuncia un vero e proprio “accanimento giudiziario e mediatico” che, a suo dire, sta arrecando un danno incommensurabile all’immagine e alla credibilità del partito.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su DC Siciliana
Corruzione nella sanità, Cirillo: “Accanimento giudiziario e mediatico, noi danneggiati”
La vicenda della corruzione nella sanità italiana si fa sempre più complicata.
Cuffaro: DC denuncia politicizzazione della giustizia e “processo mediatico” dopo il riesame del caso.
Stefano Cuffaro torna a parlare, accusando la politica di aver influenzato la giustizia.
Ultime notizie su DC Siciliana
Argomenti discussi: L'inchiesta per corruzione nella sanità, rigettato l'appello della Procura per Cuffaro; Indagine sulla sanità, misure cautelari per Aiello e Mazzola. In discussione la situazione di Cuffaro; Vertice Dc a Palermo: Pieno sostegno a Lagalla per le Amministrative del 2027, ci ha mostrato rispetto; Catanzaro (PD): Sanità pubblica e incarichi di partito, in Sicilia il modello non cambia.
Il Riesame di Palermo accoglie l’appello della Procura e dispone nuove misure cautelari Il... #corruzione #FERDINANDOAIELLO #sanitàsiciliana facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.