DC siciliana indagine su appalti sanitari | Riesame ridimensiona accuse Cirillo parla di accanimento mediatico

La Procura ha aperto un’indagine sugli appalti sanitari in Sicilia, coinvolgendo alcuni esponenti politici. Il Riesame ha ridimensionato le accuse, che ora appaiono meno pesanti rispetto a quanto inizialmente si pensava. Cirillo, uno dei coinvolti, parla di “accanimento” mediatico e difende la propria posizione. La vicenda continua a tenere banco, con molte domande ancora senza risposta.

La Democrazia Cristiana sotto Accusa: Il Riesame e l’Appello di Cirillo contro un “Accanimento” Mediatico. La Democrazia Cristiana siciliana si trova a navigare in acque agitate, con l’ombra di accuse di corruzione che incombe sul partito e sull’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro. La vicenda, giunta a un punto cruciale con la recente decisione del Tribunale del Riesame di Palermo, ha scatenato una reazione forte da parte del dirigente democristiano Stefano Cirillo, che denuncia un vero e proprio “accanimento giudiziario e mediatico” che, a suo dire, sta arrecando un danno incommensurabile all’immagine e alla credibilità del partito.🔗 Leggi su Ameve.eu

La vicenda della corruzione nella sanità italiana si fa sempre più complicata.

Stefano Cuffaro torna a parlare, accusando la politica di aver influenzato la giustizia.

