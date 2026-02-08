Davide Proto, il giovane di 26 anni di Salerno, è scomparso a Bologna e le ricerche si sono estese fino a Berlino. La famiglia e gli amici sono in allerta, convinti che possa aver raggiunto la capitale tedesca. Le forze dell’ordine stanno verificando tutte le piste possibili e cercando di capire cosa possa essere successo in queste ultime settimane.

Bologna, 8 febbraio 2026 – Davide Proto è scomparso. Si cerca fino a Berlino, città che porta nel cuore, il 26enne originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia a Bologna. Del giovane non si hanno più notizie da ieri, sabato 7 febbraio, e ha fatto perdere le sue tracce dal capoluogo dell’Emilia-Romagna, dove vive per frequentare le lezioni dell’ Alma Mater. Amici e familiari lo stanno cercando. Ne dà notizia l’Ansa. Le ricerche della famiglia e degli amici (anche in Germania). Proprio la famiglia ha attivato le ricerche, invitando chiunque abbia notizie a contattare il 112 o l' Associazione Penelope. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Davide Proto scomparso da Bologna, ricerche anche a Berlino

Approfondimenti su Davide Proto

Questa mattina a Bologna i familiari di Davide Proto, lo studente di 26 anni scomparso ieri, sono ancora in allerta.

Sono in corso da giorni le ricerche di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto, Verona.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Davide Proto

Si cerca lo studente di Lettere Davide Proto: il 26enne è scomparso a Bologna, non si sa nulla da oreDavide Proto, il 26enne studente della facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, è scomparso da ieri 7 febbraio: I familiari sono preoccupatissimi ... fanpage.it

Davide Proto scomparso a Bologna, il giovane è nato a SalernoOre di apprensione per Davide Proto, un 26enne originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia a Bologna che da ieri (7 febbraio) è scomparso dal ... ilmattino.it

Davide Proto scomparso a Bologna, ore di ansia a Salerno facebook