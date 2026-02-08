Questa mattina a Torino, è tornato a far parlare di sé Daniel Sorza, il tiktoker con oltre un milione di follower. Ha pubblicato nuove foto in cui ringrazia le forze dell’ordine, anche se le immagini di qualche giorno fa hanno ancora il loro peso. Ricordano l’aggressione di un giovane poliziotto, preso a calci, pugni e martellate da un gruppo di incappucciati. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla sicurezza in città.

Sono ancora negli occhi di tutti le immagini che, da Torino, hanno mostrato un giovane poliziotto aggredito da un gruppo di incappucciati e preso a calci, pugni e martellate. Poco distante, un suo collega, che appena possibile lo ha raggiunto e coperto con uno scudo di plastica per evitare altre botte. Quello che colpisce, in questa come in altre circostanze che hanno fatto parte, purtroppo, della cronaca di questo periodo, è il virulento e continuo attacco verbale e, a volte, fisico, a quanti, in divisa, lavorano per garantire la sicurezza di tutti. Senza entrare nel merito di una questione che, per essere trattata correttamente, meriterebbe ben più ampio spazio ed approfondimento in ogni aspetto (giuridico, morale, sociale ed economico) e senza volersi presentare come pregiudizialmente incapaci, se e quando ce ne sono, di riconoscere anche gli errori commessi dagli uomini e donne delle forze dell’ordine, va loro senza dubbio riconosciuto un coraggio senza pari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Daniel Sorza, il tiktoker da un milione di follower che ringrazia le divise con le sue foto

Approfondimenti su Daniel Sorza

Le suore Immacolatine di Torino hanno presentato una richiesta di risarcimento di un milione di euro alla gang di Don Alì, noto come «Re dei maranza».

Il Comune di Ripatransone ha annunciato un investimento di 517 mila euro per il consolidamento della cinta muraria della città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Daniel Sorza

Argomenti discussi: Daniel Sorza, il tiktoker da un milione di follower che ringrazia le divise con le sue foto.

Una visita speciale all'Ospedale San Paolo Grazie Daniel Sorza per essere passato a trovarci, facendo un giro nei nostri reparti e riuscendo a catturare di nascosto sorrisi lungo le corsie. facebook