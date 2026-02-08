Dall’impatto della plastica nei laghi ai genitori 4.0

L’Università di Milano-Bicocca ha ottenuto 6,6 milioni di euro dal Fondo Italiano per la Scienza per finanziare cinque progetti di ricerca. Tra i temi studiati ci sono l’impatto della plastica nei laghi, la genitorialità 4.0, le nuove frontiere della medicina di precisione e il ruolo dei robot nelle scienze cognitive. Le ricerche puntano a capire meglio come proteggere gli ecosistemi lacustri e migliorare le pratiche di cura e di assistenza, introducendo innovazioni tecnologiche e scientifiche.

Ecosistemi lacustri, genitorialità, medicina di precisione, ruolo dei robot nelle scienze cognitive e transizione energetica: sono i temi dei cinque progetti di ricerca dell' Università di Milano-Bicocca premiati con 6,6 milioni di euro, attraverso il Fondo Italiano per la Scienza. Tra questi, il progetto "Panic", ovvero "Plastics As Novel Interference in the Carbon cycle": la ricercatrice Veronica Nava indagherà gli effetti dell' inquinamento causato dalla plastica nel ciclo del carbonio degli ambienti lacustri. Il ricercatore Davide Cino studierà invece i meccanismi con cui i genitori apprendono le conoscenze sui temi legati al loro ruolo e alla cura dei figli attraverso gli ecosistemi digitali, combinando survey, interviste e un'etnografia digitale.

