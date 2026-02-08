Dall' amore per i motori storici nasce l’Asd Ciao club Italia sezione di Mesagne

A Mesagne nasce ufficialmente l’Asd Ciao Club Italia, una nuova associazione dedicata agli appassionati del Piaggio “Ciao”. La nascita del club nasce da un amore durato anni per i motori storici e dalla passione per un simbolo della motocicletta italiana. Ora, il club si propone di riunire gli appassionati, organizzare eventi e mantenere vivo il ricordo di questo modello iconico.

MESAGNE -Un sogno coltivato a lungo, una passione mai sopita e, finalmente, una realtà concreta. Nasce ufficialmente l’Asd Ciao Club Italia – Sezione di Mesagne, una nuova associazione che celebra uno dei simboli più amati della storia motoristica italiana: il mitico Piaggio “Ciao”.La sede.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Ciao Club

Il calciomercato di Inter e Sassuolo si concentra sul futuro di Davide Frattesi, con il club nerazzurro che ha chiarito la propria priorità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ciao Club

Argomenti discussi: Manifestazioni valentiniane 2026 – Pastorale familiare Guariti dall’amore. La forza che rinnova la coppia e la conduce alla santità; Accordi d’amore: veglia di preghiera per i fidanzati a San Valentino; Le mille facce dell’amore nei racconti di Francesca Giordano; Nel mio lavoro l'amore per i libri e il fascino per il modo in cui sono costruiti.

Colman Domingo racconta come coltiva la propria luce, dall'amore per i profumi a quello per se stessiL'attore di Euphoria e Michael abbraccia con passione il suo ruolo di ambassador globale delle fragranze Valentino Beauty ... vogue.it

Rispettare i doveri motivati dall’amoreNei paragrafi 36-39 della esortazione Evangelii gaudium il Papa riprende un discorso fondamentale di san Tommaso d’Aquino, ricordando che «insegnava che anche nel messaggio morale della Chiesa c’è una ... avvenire.it

Nasce l’ASD Ciao Club Italia, sezione di Mesagne - x.com

Ciao! Sabato 7 febbraio Aegua Varazze ospite la nostra scuola Artés Asd. In prima serata stage di salsa con Giorgia e Ludovico, heels show “Skin” con le mie allieve, grandi festeggiamenti in famiglia fluo per il compleanno di Matteo. In pista con la musica di facebook