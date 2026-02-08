Dalla Palestina alla pandemia, passando per il caso Epstein: il discorso sulla libertà e sul controllo si intreccia in modi sorprendenti. In Grecia, i greci vedevano come liberi chi aveva legami e responsabilità da rispettare; chi invece non aveva radici, come gli schiavi, poteva essere sfruttato senza scrupoli. Oggi, queste dinamiche sembrano ripetersi in forme diverse, con chi tenta di nascondere la verità o di zittire il dissenso. Le notizie che circolano, tra crisi e scandali, mostrano come spesso il potere

di Sara Gandini e Paolo Bartolini Per i greci libero era chi aveva legami e responsabilità da onorare; schiavo, invece, chi poteva essere venduto e usato senza alcun legame stabile con un territorio, una città, una casa, una famiglia. È curioso, e politicamente rilevante, che la modernità occidentale abbia capovolto questa idea di libertà: oggi è considerato libero chi è sradicato, mobile, autosufficiente, ricco quanto basta a non dover rispondere a nessuno delle proprie azioni; mentre è percepito come “non libero” chi dipende da attaccamenti fondamentali come gli affetti, i diritti sociali e i bisogni materiali che lo rendono poco flessibile e poco compatibile con le esigenze del mercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla Palestina alla pandemia, passando per il caso Epstein: così si neutralizzano il dissenso e la verità

Approfondimenti su Palestina Pandemia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Palestina Pandemia

Argomenti discussi: Blog | Quando la libertà diventa privilegio: il paradosso occidentale spiegato; La scure israeliana sulle ong: a Gaza ridotti i dipendenti, ridotte le cure; Le case al tempo della distruzione; A Tel Aviv la protesta contro criminalità e governo cambia volto.

Dalla Palestina alla Federico II per continuare a studiareDagli scenari di guerra alle aule dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove potranno continuare a studiare per realizzare i loro sogni. Sono 24 gli studenti palestinesi che, grazie al ... ansa.it

9Colonne. . “Mi auguro che dalle rovine di Gaza e delle vite distrutte in Palestina possa nascere non solo la base per una società senza discriminazioni per palestinesi e israeliani, ma anche un nuovo multilateralismo fatto di diritti per tutte e tutti e non privilegi facebook