Dal Salento alla Brianza e ritorno | Al Nord ho imparato ad amare il cibo oggi ho un ristorante di successo

Da monzatoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Perilli, nato nel Salento e ora residente in Brianza, ha trasformato la sua passione in un ristorante di successo. Dopo aver vissuto al Nord, ha imparato ad amare il cibo e ha deciso di portare quella cultura nel suo locale. La sua storia dimostra come il viaggio e le radici possano influenzare le scelte e il lavoro di una vita.

Salentino d’origine, brianzolo d’adozione. La storia di Matteo Perilli, classe 1990, è un viaggio che attraversa l’Italia da Sud a Nord e ritorno. Segue le traiettorie della sua vita, del lavoro e delle scelte che cambiano un destino, nel momento in cui Matteo ha deciso di tornare in Salento dove.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Salento Brianza

Alice Campello e Alvaro Morata, matrimonio al capolinea: “Ho imparato ad amarmi di più”

Recenti segnali sui social suggeriscono che il matrimonio tra Alice Campello e Alvaro Morata potrebbe essere giunto al termine.

Belen Rodriguez: “Al gossip ho dato tanto. In amore riempivo vuoti, ora ho imparato a vivere la solitudine”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Salento Brianza

Dal Salento alla Brianza (e ritorno): Al Nord ho imparato ad amare il cibo, oggi ho un ristorante di successoLa storia di Matteo Perilli che in Brianza ha trascorso la sua gioventù e sulla base della sua esperienza in Salento ha aperto un ristorante di successo ... monzatoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.