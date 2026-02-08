Dal Salento alla Brianza e ritorno | Al Nord ho imparato ad amare il cibo oggi ho un ristorante di successo

Matteo Perilli, nato nel Salento e ora residente in Brianza, ha trasformato la sua passione in un ristorante di successo. Dopo aver vissuto al Nord, ha imparato ad amare il cibo e ha deciso di portare quella cultura nel suo locale. La sua storia dimostra come il viaggio e le radici possano influenzare le scelte e il lavoro di una vita.

Salentino d'origine, brianzolo d'adozione. La storia di Matteo Perilli, classe 1990, è un viaggio che attraversa l'Italia da Sud a Nord e ritorno. Segue le traiettorie della sua vita, del lavoro e delle scelte che cambiano un destino, nel momento in cui Matteo ha deciso di tornare in Salento dove.

