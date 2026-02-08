Dal Punjab a Terracina ecco le nuove geografie della criminalità transnazionale

Due operazioni di polizia in India e Italia smascherano come le organizzazioni criminali transnazionali si spostino facilmente tra continenti. A Terracina e nel Punjab, le forze dell’ordine hanno fermato attività illegali che coinvolgono gruppi che operano oltre i confini nazionali, dimostrando quanto siano flessibili e pericolose queste reti.

Due operazioni di polizia a migliaia di chilometri di distanza, una nel Punjab e l'altra a Terracina, offrono uno spaccato significativo del funzionamento della criminalità organizzata contemporanea, capace di muoversi tra confini, giurisdizioni e sistemi legali diversi. A fine gennaio, la polizia del Punjab ha sequestrato 51,5 chilogrammi di eroina ad Amritsar, smantellando una rete di narcotraffico transfrontaliera collegata a referenti in Pakistan. Poche settimane prima, a fine dicembre, la Guardia di Finanza di Latina aveva arrestato a Terracina un cittadino indiano di origine sikh, irregolarmente presente in Italia, sequestrando oltre 20 chilogrammi di capsule di papavero da oppio in un'abitazione privata.

