A partire da marzo, le pensioni saliranno con un aumento legato al taglio dell’Irpef approvato nella legge di bilancio. I pensionati riceveranno di più con l’assegno di questo mese, una delle poche notizie positive in vista.

Ci sono due notizie positive per i pensionati. Con l'assegno di marzo arriveranno infatti gli aumenti determinati dal taglio dell'Irpef approvato nella legge di bilancio. A darne notizia è l'Inps con una nota in cui viene spiegato che l'ente ha "prontamente avviato le attività necessarie per.

A partire da marzo, l’Inps inizierà ad applicare il taglio dell’Irpef sui pensioni.

Argomenti discussi: Inps: da marzo 2026 taglio della seconda aliquota IRPEF (da 35 a 33%) e aumento maggiorazioni sociali (con conguaglio a credito per agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026); Dal mese di marzo ci sarà un aumento delle pensioni per il taglio all'Irpef; Pensioni, taglio Irpef, da marzo arrivano gli aumenti; Pensioni, da marzo l'Inps applica il taglio dell'Irpef: gli aumenti.

Dal mese di marzo ci sarà un aumento delle pensioni per il taglio all'IrpefI benefici riguarderanno i redditi tra 28mila e 200mila euro, buone notizie anche per i trattamenti di over 70 e invalidi civili

Arriveranno a marzo nel cedolino della pensione le modifiche previste dalla legge di Bilancio sulle maggiorazioni sociali e sulla riduzione della seconda aliquota Irpef. Nello stesso mese saranno pagati gli arretrati riferiti a gennaio e febbraio. "A seguito delle

Maggiorazioni sociali e nuove aliquote IRPEF fanno crescere l'importo della pensione da marzo. Insieme all'aumento il prossimo mese arrivano anche gli arretrati. Lo annuncia l'INPS