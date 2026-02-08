Dal chi sei tu? di Giannelli al Call me Mariah di Matilda De Angelis | l’ironia dei protagonisti dopo le gaffe di Petrecca

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente cominciate, ma tra le luci e le medaglie si fanno notare anche le battute e le gaffe di alcuni protagonisti. Durante la cerimonia di apertura, infatti, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, si è inserito improvvisamente nel commento, dopo che era stato escluso Auro Bulbarelli. Le sue frasi, tra “Chi sei tu?” e “Non lo so, tu?”, hanno suscitato reazioni ironiche e sorrisi tra il pubblico, distogliendo l’

"Chi sei tu?", "Non lo so, tu?". Le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 entrano nel vivo, ma a prendersi la scena – oltre alle bellissime ed emozionanti medaglie vinte dall'Italia fin qui – sono le gaffe durante le esibizioni della cerimonia d'apertura da parte di Paolo Petrecca, direttore di RaiSport che si è "autoinserito" al commento dopo l'esclusione di Auro Bulbarelli. Matilda De Angelis confusa con Mariah Carey, la presidente del Cio Kirsty Coventry scambiata per la figlia di Sergio Mattarella e ben cinque tra campionesse e campioni del mondo di volley non riconosciuti: Petrecca è stato criticatissimo.

