Dai vichinghi ai Giochi | storia e regole dello slittino lo sport invernale più veloce dove il segreto è rilassarsi

Lo slittino è uno degli sport più antichi e veloci dell’inverno. La sua storia inizia nel IX secolo, quando i vichinghi usavano già delle slitte biposto per spostarsi. Oggi, lo slittino è diventato una disciplina olimpica, ma il segreto per andare forte sta nel riuscire a rilassarsi e mantenere il controllo.

La storia dello slittino è millenaria. Già nel IX secolo i vichinghi usavano una slitta biposto per spostarsi. Ma le prime gare risalgono alla fine del 1400, anche se a livello internazionale si parla del 1883 a Davos, in Svizzera. Inizialmente lo slittino è stato inserito nella stessa federazione di bob e skeleton, perché avrebbe dovuto sostituire quest’ultimo alle Olimpiadi. Nel 1957, però, si staccò e ancora oggi ha sua federazione internazionale, la FIL. Il debutto olimpico sarebbe dovuto arrivare a Squaw Valley 1960, ma gli statunitensi non costruirono la pista. Di conseguenza, esordì ai Giochi di Innsbruck 1964 con singolo e doppio maschile e singolo femminile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

