Curling niente da fare per l’Italia contro la Gran Bretagna | finisce 6-9

L’Italia perde contro la Gran Bretagna nel curling. La squadra azzurra non riesce a tenere il passo contro gli avversari, che sono ormai considerati i più forti del torneo. Finisce 6-9, con la Gran Bretagna che dimostra tutta la sua superiorità fin dall’inizio. La partita si rivela difficile fin dai primi colpi, e gli Azzurri non riescono a invertire la rotta.

Arriva una sconfitta per l’Italia contro la Gran Bretagna nel curling: niente da fare contro la squadra più forte del torneo I diretti avversari degli Azzurri sono stati fin qui quasi perfetti e già dall’inizio si preannuncia una sfida quasi impossibile per l’Italia. Stefania Constantini e Amos Mosaner sono, però, i campioni olimpici e campioni mondiali in carica, quindi non demordono contro nessuno, neanche contro i favoriti per la vittoria finale. E l’hanno dimostrato. Infatti, l’Italia è stata anche in vantaggio 6-5 per alcuni tratti di gara, ma poi hanno dovuto arrendersi alla maggiore precisione e alla forza degli scozzesi, che hanno concesso davvero poco.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa mattina si è giocato il match di curling tra Italia e Gran Bretagna alle Olimpiadi.

Questa sera si affrontano Italia e Gran Bretagna nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Milano Cortina 2026 | Curling Misto La serata olimpica si accende sul ghiaccio Alle 19:05, l’Italia affronta la Gran Bretagna in un match di curling misto che promette tensione, strategia e spettacolo fino all’ultima stone. Precisione, concentrazione e la facebook

