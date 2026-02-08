La Repubblica ha appena concluso la decima sessione del torneo di curling nel misto doppio ai Giochi di Milano Cortina. La Cechia centra il suo primo successo, mentre l’Estonia subisce un’altra sconfitta. I giochi proseguono con tutte le squadre in corsa per qualificarsi alle fasi finali.

E’ appena terminata la decima sessione valida per il Round Robin di misto doppio alle Olimpiadi di Milano Cortina. Un segmento ridotto quello andato in scena sul ghiaccio cortinese, che ha coinvolto soltanto quattro squadre. Non sono mancate delle notizie rilevanti. Al sesto tentativo infatti la Cechia ha finalmente trovato il primo successo in questa rassegna a cinque cerchi, battendo la Norvegia per 3-6, merito di due punti messi a referto nel terzo end e di una mano rubata da uno arrivata immediatamente dopo. Prosegue invece il momento negativo dell’Estonia che, a seguito di un inizio oltremodo brillante, ha frenato bruscamente la sua corsa cedendo il passo anche contro la Corea del Sud per 3-9 in un match indirizzato già nelle prime battute, complici tre sigilli messi a referto dalle asiatiche con il martello in mano, preludio di una mano rubata da due nel secondo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling: la Cechia trova il primo successo nel doppio misto alle Olimpiadi, cade ancora l’Estonia

Approfondimenti su Cechia Misto

L’Italia ha battuto l’Estonia 3-0 nel curling misto alle Olimpiadi.

Questa sera gli azzurri di curling hanno vinto 6-4 contro l’Estonia in una partita decisiva alle Olimpiadi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cechia Misto

Argomenti discussi: Giorno 3 | Curling: Italia - Cechia in Diretta Streaming | DAZN IT; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi 8 febbraio: doppio misto curling, orario gare e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di; Dove vedere in tv Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Dopo la scoppola con la Svezia, la Svizzera reagisce con la Cechia.

A che ora Italia-Cechia e Italia-Gran Bretagna oggi in tv, curling misto: programma, canali, streamingOggi domenica 8 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si entra nel fase conclusiva del ... oasport.it

LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve tenere alta la guardia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Cechia, ... oasport.it

Affermazione cruciale per l'Italia del doppio misto di curling ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno battuto per 6-5 la Norvegia, avendo il merito di rubare l'ottava decisiva mano. Grazie a questo successo, gli azz facebook