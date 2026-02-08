Curiosità gli studenti dell' Istituto Cicerone di Sala Consilina danno vita alla borsa smart anti-furto

Gli studenti dell’Istituto Cicerone di Sala Consilina hanno presentato una borsa smart anti-furto, frutto di un progetto di matematica chiamato “Math’ Application”. Un gruppo di ragazze dell’indirizzo Moda e altri studenti dell’indirizzo Elettronica hanno lavorato insieme in un percorso pratico, creando un prodotto innovativo. La loro idea punta a rendere più sicure le borse di scuola e di uso quotidiano, coinvolgendo ragazzi e insegnanti in un’esperienza concreta di laboratorio.

In un singolare percorso laboratoriale, gli alunni hanno ideato una borsa smart, alias dotata di sistemi antifurto pensati per ridurre il rischio di furti, soprattutto in luoghi affollati come la metropolitana Plauso agli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "M. T. Cicerone" di Sala Consilina, per il progetto di matematica "Math' Application", un percorso laboratoriale che ha visto protagonisti un gruppo di alunne dell'indirizzo Moda e un gruppo di alunni dell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica. I docenti di matematica professoressa Merola e professor Vanacore hanno scelto di unire le competenze dei due indirizzi, dando vita a un'idea concreta e attuale: la realizzazione di una borsa smart, alias dotata di sistemi antifurto pensati per ridurre il rischio di furti, soprattutto in luoghi affollati come la metropolitana.

