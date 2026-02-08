Dopo settimane di attesa, lunedì 9 febbraio va in onda la terza puntata di Cuori 3. La serie torna su Rai 1 con nuovi colpi di scena e momenti intensi. I protagonisti affrontano ancora sfide e scelte difficili, mantenendo alta la tensione tra i personaggi. Gli spettatori sono pronti a scoprire cosa succederà questa volta.

© US Rai E’ finita l’attesa per la messa in onda della terza stagione di Cuori, al via su Rai 1 da domenica 1° febbraio 2026. Sei nuove puntate che vedranno ancora al centro della scena Delia Brunello e Alberto Ferrari, interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari. Diverse le new entry nella serie diretta da Riccardo Donna: da Giulio Scarpati, chiamato a interpretare il misterioso sensitivo Gregorio Fois, a Giorgia Solari nelle vesti della pneumologa Roberta Gallo, passando per Carolina Sala, volto della cantante Irma. Di seguito le trame degli episodi, aggiornate di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Cuori 3, anticipazioni terza puntata di lunedì 9 febbraio 2026

Approfondimenti su Cuori 3

La terza puntata di Cuori 3 andrà in onda domenica 15 febbraio alle 21:30 su Rai1.

Dopo l’attesa, torna Cuori su Rai 1.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Cuori 3, Carolina Sala: Irma ha perso tutto e si è ritrovata incredibilmente sola

Ultime notizie su Cuori 3

Argomenti discussi: Cuori 3: la trama del terzo e del quarto episodio; Cuori 3, la nuova stagione su Rai 1: trama, cast e puntate con Pilar Fogliati e Matteo Martari; Tra scienza, paranormale e sentimenti: Cuori 3 al via stasera in tv su Rai 1; Cuori 3: trama completa, cast, episodi e anticipazioni della prima puntata.

Cuori 3, anticipazioni terza puntata 9 febbraio 2026: Delia affronta Alberto e scoppia la crisiLe anticipazioni della terza puntata di Cuori 3 rivelano due episodi che entrano subito nel vivo, destinati a incidere in modo significativo sugli ... ilsipontino.net

Cuori 3 anticipazioni sulla terza puntata del 9 febbraioAnticipazioni Cuori 3: cosa succede nella terza puntata della fiction Rai 1 in onda lunedì 9 febbraio. Trama completa dei due episodi, tra tensioni, scelte difficili e colpi di scena. daninseries.it

Cuori 3, anticipazioni seconda puntata in onda domenica 8 febbraio facebook

“Cuori 3” debutta su Rai 1: sai che la fiction è ispirata a una storia vera Ecco le anticipazioni della nuova stagione x.com