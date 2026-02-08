Cuore e carattere L’0R torna a vincere

L’Olimpia Regium torna a vincere dopo due sconfitte consecutive. La squadra di casa batte 2-1 l’Atlante Grosseto, una delle grandi del campionato di Serie A2 Elite. La partita ha mostrato determinazione e carattere da parte dei padroni di casa, che sono riusciti a mettere fine a un periodo difficile e a conquistare tre punti fondamentali.

Vittoria di importanza capitale per l’Olimpia Regium (25), che torna a sorridere dopo 2 stop di fila piegando 2-1 in casa l’ Atlante Grosseto (27), una delle big del campionato di Serie A2 Elite. Priva di capitan Edinho, squalificato, la squadra di Margini colpisce due volte in avvio, dapprima col lob di Fation Halitjaha e, a seguire, con il gol numero 601 in carriera di Ruggiero; l’Atlante accorcia a 5’ dall’intervallo con un sinistro di Mesa, poi la difesa reggiana alza le barricate e, con una prestazione strepitosa, respinge tutti i tentativi toscani, trascinata dalle parate del portiere Piccioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

