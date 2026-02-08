Crotone assolto da maltrattamenti | testimonianze smentiscono accuse di violenza in famiglia e segregazione

Il Tribunale di Crotone ha deciso di assolvere un uomo di 43 anni, marocchino, accusato di maltrattamenti e violenza in famiglia. Le testimonianze raccolte in aula hanno smentito le accuse, portando alla sua assoluzione definitiva. La vicenda aveva suscitato grande attenzione, ma alla fine le prove raccolte non sono bastate per condannarlo.

Il Tribunale di Crotone ha assolto un uomo di 43 anni, di origine marocchina, dalle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, contestate dalla Procura. Una vicenda giudiziaria che si era aperta con un quadro accusatorio pesante, dipingendo un presunto regime di terrore domestico nei confronti della moglie e dei figli minori, e che si è conclusa con un verdetto di assoluzione piena, perché “il fatto non sussiste”. La sentenza, emessa in data odierna, 8 febbraio 2026, segna un punto di svolta in una storia che aveva portato all’apertura di due procedimenti paralleli, uno penale e l’altro civile presso il Tribunale per i Minorenni, quest’ultimo con una richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Crotone Assoluzione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Crotone Assoluzione

Crotone: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e sequestro di persona, arrestato 1 uomoGli agenti della Questura di Crotone hanno tratto in arresto un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della moglie e de ... ilmetropolitano.it

Da Crotone abbandona moglie e figlio in un bar di Bergamo. Lei denuncia maltrattamenti: marito in carcereGli agenti della Questura di Crotone hanno tratto in arresto un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della moglie e de ... bergamo.corriere.it

La Corte d'appello di Catanzaro ha assolto i due militari della Guardia di finanza che erano stati condannati in primo grado per la morte di quattro migranti, deceduti nell'esplosione dell'imbarcazione "Heaven" avvenuta il 30 agosto 2020 al largo di Crotone facebook