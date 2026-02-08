Crosetto | agenti menati anche da stato

Il ministro Crosetto prende posizione dopo le ultime vicende di violenza. Dice che gli agenti coinvolti non sono pericolosi delinquenti, anche se sono stati menati e hanno subito atti di violenza da parte di alcuni manifestanti. Crosetto sottolinea che anche alcuni agenti sono stati coinvolti da “stato” e che bisogna distinguere tra chi esercita il diritto di protesta e chi invece si rende protagonista di comportamenti più violenti. Intanto, si continua a indagare sui fatti accaduti durante le manifestazioni contro i Giochi, dove alcuni manifestanti hanno tagliato c

13.12 "Non sono pericolosi delinquenti quelli che hannno tagliato cavi per non far partire treni e manifestato con violenza contro i Giochi.No. E'il governo che cerca pretesti". Così il ministro alla Difesa sui social. "Pretesti per evitare che gentili ragazzi in corteo a Torino per la libertà cercando d'accarezzare con'martelletto' un pericoloso omaccione in divisa siano rilasciati dopo 3 giorni in tempo per essere a Milano? Per evitare servitori Stato presi a calci da manifestanti e poi dallo stato (minuscolo apposta)?".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Crosetto Agenti Manovra, Crosetto: "Dl Ucraina chiuso da settimane, non c'è mai stato disaccordo" Gaza, Crosetto: “Invio militari italiani? Sforzo per pace deve essere fatto anche da noi” Il ministro Crosetto ha sottolineato l'importanza dell'impegno italiano nel contribuire alla stabilizzazione di Gaza, evidenziando la disponibilità di inviare militari e forze di sicurezza per favorire una tregua e la pace nella regione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Poliziotto accerchiato e preso a martellate durante gli scontri: «Si comportano da terroristi» Ultime notizie su Crosetto Agenti Meloni, Crosetto lavora per altri 12mila carabinieri ausiliari su strada(ANSA) - ROMA, 06 FEB - 'Nell'ambito del rafforzamento dell'operazione Strade Sicure, i carri leggeri dell'esercito Puma arrivano anche alla ... notizie.tiscali.it Sicurezza, Meloni: Crosetto lavora per assumere altri 12mila carabinieriRoma, 6 feb. (askanews) – Nell’ambito del rafforzamento dell’operazione Strade Sicure, i carri leggeri dell’esercito Puma arrivano anche alla stazione Rogoredo di Milano. Allo stesso tempo, nel Decre ... askanews.it CARNEFICINA ANNUNCIATA A TORINO. DA ASKATASUNA INCENDI E BOTTE La città messa a ferro e fuoco per due ore: sei agenti finiti in ospedale, uno quasi linciato dai manifestanti. Aggredita troupe di «Far West». Crosetto: «Vanno trattati da nemici». M facebook La presidente del Consiglio Giorgia #Meloni si è recata all’ospedale Molinette di #Torino per una visita privata ai due agenti rimasti feriti durante il corteo pro #Askatasuna, tra cui Alessandro Calista, 29 anni, aggredito con calci, pugni e martellate. In un lung x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.