Crollo al cimitero è bufera Una condizione indegna sopralluogo in arrivo

Un crollo al cimitero di Pontedera ha scatenato una vera e propria bufera. La situazione, definita “indegna” da molti, richiede un sopralluogo urgente. La comunità si chiede come possa ancora accadere in un luogo dedicato alla memoria delle persone scomparse. Le autorità sono già al lavoro per verificare i danni e capire come intervenire al più presto.

Pontedera, 8 febbraio 2026 – “Il cimitero comunale di Pontedera versa da anni in una condizione indegna di un luogo che dovrebbe essere simbolo di rispetto, memoria e raccoglimento”. Non usa parole tenere Fratelli d’Italia Pontedera che commenta la notizia del nuovo cedimento al cimitero comunale. Crollo avvenuto mercoledì mattina a causa, con molta probabilità, delle piogge che hanno definitivamente compromesso il tetto di una porzione della zona monumentale, a ridosso dell’ingresso. “Decine di sepolture sono chiuse da transenne che impediscono di far visita ai propri cari, mentre i camminamenti sono resi estremamente pericolosi da una patina di sporco e umidità, con evidenti rischi soprattutto per le persone anziane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crollo al cimitero, è bufera. “Una condizione indegna”, sopralluogo in arrivo Approfondimenti su Pontedera Cimitero Nuovo crollo al cimitero, cede una porzione di tetto. “Poteva essere una strage” Un altro crollo al cimitero di Pontedera. “Dove sono finite le bare”. Crollo al cimitero per il maltempo: “Ferita profonda per tutti” Il maltempo che ha colpito il Crotonese il 20 gennaio 2026 ha causato crolli e danni significativi, tra cui il crollo di alcune strutture nel cimitero di San Mauro Marchesato. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. ULTIM'ORA E CROLLATO UN CIMITERO IN ITALIA: LE BARE FINITE IN UN BURRONE. SHOCK E SGOMENTO Ultime notizie su Pontedera Cimitero Argomenti discussi: Nuovo crollo al cimitero, cede una porzione di tetto. Poteva essere una strage; Pontedera, (nuovo) crollo di un tetto al cimitero; Crollo in una cappella del cimitero comunale; Cimitero Monumentale di Bonaria, riapertura al pubblico della parte alta (ingresso via Ravenna) mercoledì 11 febbraio. San Mauro Marchesato, sequestrata discarica abusiva adiacente al cimitero crollatoSAN MAURO MARCHESATO - I Carabinieri della stazione di Santa Severina della Compagnia di Petilia Policastro hanno sottoposto a sequestro un'area adibita a ... ilcrotonese.it Nuovo crollo al cimitero, cede una porzione di tetto. Poteva essere una strageLa denuncia di Pandolfi (Lega), crollata una porzione vicino all’ingresso. È una cappella ben tenuta, frequentata da chi va a fare visita ai propri cari ... lanazione.it Anche ieri eravamo su Noi Magazine di Gazzetta del Sud con una intensa riflessione di Anna Teresa Cirillo sul crollo di parte del cimitero di S. Mauro Marchesato. Un invito al silenzio e al rispetto nel ricordo dei defunti dopo il chiasso mediatico degli ultimi gior facebook Crollo al Cimitero Vecchio di San Mauro Marchesato: bare precipitate nel burrone dopo il maltempo x.com

