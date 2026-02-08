Crollo a Palazzo D' Avalos | chiuso in via precauzionale

Questa mattina a Procida si è verificato un crollo all’interno di Palazzo D’Avalos. Un muro interno dell’ex carcere si è sgretolato, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Le autorità hanno deciso di chiudere il sito temporaneamente, in attesa di verifiche e interventi di sicurezza.

Un crollo si è verificato nell'area di Palazzo D'Avalos, a Procida. La caduta di un muro interno dell'ex carcere non ha provocato feriti, ma il sito è stato chiuso in via precauzionale. Il distacco è avvenuto stamattina all'interno del complesso di Terra Murata, con la caduta al suolo di pietre e.

